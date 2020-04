Joan Cardona: “Avec le report, je gagnerai de l’expérience contre plus de rivaux de tir” | Sports

Le navigateur minorquin Joan Cardona, à seulement 21 ans, s’est déjà placé dans l’élite mondiale de la classe finlandaise (il est numéro 4 du classement) et le report à 2021 des Jeux Olympiques garde espoir d’être à Tokyo intact, en comptant avec une année de préparation de plus.

“Je peux me préparer pour un an de plus et acquérir plus d’expérience contre des rivaux qui ont concouru pendant dix ans ou plus dans la classe”, a expliqué le plus jeune membre de l’équipe olympique espagnole, qui souligne: “Je n’ai que deux ans et demi dans la classe et une année de préparation de plus change beaucoup les choses pour moi, alors que pour mes rivaux pas tellement. C’est une bonne opportunité pour moi et je vais essayer d’en profiter au maximum “, ajoute-t-il.