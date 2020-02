Joan Carles Cardona, dans une belle journée, grimpe à la seizième position | Réseaux sociaux sportifs

Formentera Joan Carles Cardona (CN L’Arenal) a placé comme premier espagnol, en seizième position du général, à l’issue de la deuxième journée du championnat du monde de la classe RS: X (Windsurf) qui a commencé aujourd’hui dans les eaux de la ville australienne de Sorrente.

Au cours d’une journée marquée par un fort vent de sud-ouest de 22 à 27 nœuds (42 à 52 km / h), la compétition a célébré trois nouvelles manches et Cardona, numéro 64 du classement mondial, a réalisé une belle performance, remportant le premier tour du jour auquel il a ajouté une sixième et une cinquième place, pour un total de 41 points, à 34 du nouveau leader, le Néerlandais Kiran Badloe, actuel champion du monde et européen.