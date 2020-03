Johnson & Johnson veut commencer à tester son vaccin contre le coronavirus en septembre

Quand y aura-t-il un vaccin contre le coronavirus? 3:31

(.) – Le géant pharmaceutique Johnson & Johnson prévoit de commencer les essais cliniques humains de son vaccin covid-19 en septembre, dans le but de rendre les premiers lots disponibles pour une autorisation d’utilisation d’urgence au début de l’année prochaine, selon l’annonce. l’entreprise l’a fait ce lundi.

Johnson & Johnson a noté qu’elle travaille sur un vaccin depuis janvier et s’est associée au projet avec l’Advanced Biomedical Research and Development Authority (Barda), une division du département américain de la Santé et des Services sociaux. Unis.

Johnson & Johnson et Barda s’engageront à verser 1 milliard de dollars pour financer la recherche, le développement et les essais cliniques du vaccin, a indiqué la société.

“Le monde fait face à une crise de santé publique urgente et nous sommes déterminés à faire notre part pour rendre un vaccin Covid-19 disponible et abordable à l’échelle mondiale dans les plus brefs délais”, a déclaré Johnson & Johnson President and CEO Alex Gorsky dans un communiqué de presse.

Johnson & Johnson étendra également sa capacité de fabrication mondiale pour produire rapidement le vaccin s’il est approuvé, a déclaré le pharmacien.

Aujourd’hui, Johnson & Johnson n’est pas la seule entreprise dans la course à la création d’un vaccin alors que la pandémie de Covid-19 se propage comme une traînée de poudre dans le monde entier.

La firme américaine de biotechnologie Moderna a envoyé son vaccin à des chercheurs du gouvernement pour des tests en février, et la première dose a été administrée aux participants à l’essai plus tôt ce mois-ci, selon l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

