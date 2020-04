Joie de cuisiner à la maison: conseils pour la cuisson en quarantaine

Joie de cuisiner

“La cuisine ne doit pas se limiter à faire un plat délicieux. Posséder le processus et profiter de l’expérience devrait être tout aussi important que le repas lui-même. Le nouveau Joy of Cooking est un rappel que rien ne peut se comparer à se réunir autour de la table pour un repas fait maison avec les gens qui comptent le plus. » —Joanna Gaines, auteur de The Magnolia Table

«Génération après génération, Joy a été une présence chaleureuse et encourageante dans les cuisines américaines, nous apprenant à cuisiner avec grâce et humour. Cette nouvelle édition lumineuse poursuit cette importante tradition tout en tissant harmonieusement des touches modernes, ce qui la rend d’autant plus indispensable pour les générations à venir. » —Samin Nosrat, auteur de Salt, Fat, Acid, Heat

En près de quatre-vingt-dix ans depuis qu’Irma S. Rombauer a auto-publié les trois mille premiers exemplaires de Joy of Cooking en 1931, elle est devenue la bible de la cuisine, avec plus de 20 millions d’exemplaires imprimés. Cette nouvelle édition de Joy a été entièrement révisée et développée par l’arrière-petit-fils d’Irma, John Becker, et sa femme, Megan Scott.

John et Megan ont développé plus de six cents nouvelles recettes pour cette édition, testé et peaufiné des milliers de recettes classiques, et mis à jour chaque section de chaque chapitre pour refléter les derniers ingrédients et techniques disponibles pour les cuisiniers amateurs d’aujourd’hui. Leur stratégie pour réviser cette édition était la même que celle employée par Irma et Marion: Vétérinaire, rechercher et améliorer la couverture de Joy des recettes traditionnelles tout en introduisant de nouveaux plats, des techniques de cuisine modernes et des informations complètes sur les ingrédients désormais disponibles sur les marchés de producteurs et les épiceries.

Vous y trouverez des spécialités éprouvées telles que le Bana Bread Cockaigne, les cookies aux pépites de chocolat et le pain de maïs du Sud – tous testés et fidèlement améliorés – ainsi que de nouveaux favoris comme Chana Masala, Beef Rendang, Megan’s Seeded Olive Oil Granola et Smoked Pork Épaule. En plus d’un chapitre sur les légumes entièrement modernisé, il existe de nombreuses autres recettes végétaliennes et végétariennes, notamment le tempeh au tamarin caramélisé, le tofu croustillant poêlé, la soupe aux pois chiches épicée et les hamburgers aux champignons rôtis. Les chapitres de cuisson de Joy incluent désormais des poids en grammes pour plus de précision, ainsi qu’une gamme actualisée de produits de boulangerie comme Cannelés de Bordeaux, Rustic No-Knead Sourdough, Ciabatta, Chocolate-Walnut Babka et Chicago-Style Deep-Dish Pizza, ainsi que du gluten- recettes gratuites pour la pâte à pizza et les pains à la levure.

Un nouveau chapitre sur la cuisine simplifiée explique comment économiser du temps, de l’argent et des ingrédients et éviter le gaspillage. Vous apprendrez à utiliser un large éventail d’ingrédients, de l’amarante au za’atar. Les nouvelles techniques comprennent la cuisson à basse température et sous vide, la fermentation et la cuisson avec des autocuiseurs traditionnels et électriques. Le barbecue, le fumage et d’autres méthodes de cuisson en plein air sont couverts de manière encore plus détaillée.

Cette nouvelle édition de Joy est la combinaison parfaite de recettes classiques, de nouveaux plats et d’informations de référence indispensables pour les cuisiniers amateurs d’aujourd’hui. Que ce soit le seul livre de cuisine sur votre étagère ou l’un des nombreux, Joy est et a été le guide essentiel et fiable pour les cuisiniers à domicile depuis près d’un siècle. Cette nouvelle édition perpétue cet héritage.