“Joker” mène Bafta dans lequel Almodóvar cherchera la gloire | Culture et divertissement

Le “Joker” de Todd Phillips débarquera ce dimanche en tant que favori, avec onze nominations, lors de la 73e édition des British Bafta film awards, un événement cinématographique de haut vol dans lequel l’espagnol Pedro Almodóvar sera en compétition comme le meilleur film de langue non anglaise pour “Pain and Glory”.

Le Royal Albert Hall comprend également d’autres productions latines telles que “Klaus”, du réalisateur espagnol Sergio Pablos, qui est nominé pour le meilleur film d’animation, et “Les deux papes”, réalisé par le brésilien Fernando Meirelles, et qui rejoint les catégories Meilleur film britannique, meilleur acteur et scénario le mieux adapté.