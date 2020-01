Jordi Sevilla démissionne pour ingérence extérieure que le gouvernement nie | Les entreprises

Jordi Sevilla a présenté sa démission en tant que président non exécutif de Red Eléctrica pour “ingérence extérieure et divergences dans l’environnement réglementaire”, tandis que le gouvernement a nié toute sorte de désaccord ou d’ingérence de leur part.

Dans une lettre remise à chacun des administrateurs de Red Eléctrica lors de la réunion du conseil d’administration, tenue mardi, dans laquelle il a formellement présenté sa démission, Sevilla souligne qu’il démissionne car de telles interférences et divergences pourraient nuire au bon déroulement de l’entreprise, à ses projets futurs et à sa propre gestion en tant que président.

La décision de Séville La démission a été rendue publique lundi et, alors que de son entourage il a souligné des raisons personnelles, d’autres sources ont indiqué que son départ était dû à des divergences avec la vice-présidente de la transition écologique et démographique, Teresa Ribera, et avec la Commission nationale des Marchés et concurrence (CNMC), dont son mari, Mariano Bacigalupo, est conseiller.

La restructuration de l’entreprise, les coupes dans la rémunération de Red Eléctrica ou les limitations de ses plans d’investissement, entre les points de désaccord

Cependant, dans des déclarations après le Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement et ministre des Finances, María Jesús Montero, a affirmé qu’il n’y avait eu aucune sorte de désaccord ou d’ingérence politique et a fait valoir que Ribera respecte absolument l’autonomie des entreprises. l’État.

À cet égard, il a rappelé que le Ministère et Red Eléctrica lui-même présentaient, à l’époque, les allégations qu’ils jugeaient appropriées à la baisse d’indemnisation proposée par la CNCM.

Des sources de transition écologique ont insisté sur le fait que Red Eléctrica est une entreprise IBEX 35 très importante qui est appelée à jouer un rôle vital dans la transition énergétique et à respecter pleinement l’indépendance de l’entreprise et les décisions personnelles de son président.

Lors de la réunion d’aujourd’hui, le conseil d’administration du directeur électrique a pris raison de la démission de Séville, à laquelle ils ont remercié pour son travail en tant que président de Red Eléctrica et ont souligné son élan déterminé pour garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et son avenir .

En outre, il a activé le plan d’urgence prévu pour ces cas, en vertu duquel la directrice indépendante de coordination, Carmen Gómez de Barreda, assumera la gestion du conseil et présidera temporairement les réunions.

Pour sa part, le PDG, Roberto García Merino, en plus de ses fonctions exécutives, gérera la représentation de l’entreprise devant le gouvernement et l’administration d’État.

Le processus de sélection d’un nouveau président a également été lancé, qui doit être nommé par le conseil d’administration à la suite de l’appel du directeur indépendant chargé de la coordination et après un rapport favorable du comité des nominations et des rémunérations.

Cependant, des sources proches de la procédure consultée par l’Efe, ont indiqué que le gouvernement serait chargé de proposer le nouveau candidat, qui doit être approuvé par le conseil d’administration de Red Eléctrica.

Avant cela, le candidat proposé par l’Exécutif doit être entériné par le Comité de nomination de Red Eléctrica et par le conseil d’administration de la Société d’État des Participations Industrielles (SEPI), principal actionnaire de l’entreprise avec 20%.

Les statuts du gestionnaire du système électrique indiquent que son organe décisionnel suprême nommera son président parmi ses membres, ce qui implique que le successeur de Séville doit être préalablement nommé directeur.

Des sources d’actionnaires consultées par Efe ont assuré que la démission de Séville n’est pas inquiétante puisque la société dispose d’un plan d’urgence parfaitement conçu pour ces cas qui assure son fonctionnement normal.

Séville a accepté le poste en juillet 2018, en remplacement de José Folgado, et devant Red Eléctrica a fermé des opérations telles que l’achat de Hispasat à Abertis et a dû faire face aux réductions de rémunération des activités réglementées soulevées par la CNMC et qu’ils l’ont fait se régaler avec un ERE.

De plus, sous sa présidence, le gestionnaire du réseau électrique a présenté un plan stratégique avec 6 000 millions d’euros d’investissement jusqu’en 2022 visant à faciliter la transition énergétique