L’équipe pré-olympique espagnole de classe 470 formée par Jordi Xammar et Nicolás Rodríguez aspire à la médaille d’or de la Coupe du monde de Miami (États-Unis) en entrant dans la finale de la médaille en quatrième position et à seulement quatre points de l’Australien Belcher / Ryan et le Japonais Okada / Hokazono, qui partagent la tête.

Il sera également dans la course aux médailles de la classe Laser, mais sans options de podium, le Grancanario Joaquín Blanco entrera en neuvième place.