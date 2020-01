José Luis Gómez, “seigneur de la parole”, honoré pour 25 ans d’Abadía | Culture et divertissement

Seigneur de la parole, véritable chercheur, générateur de bonheur et d’âme illimités de la nouvelle scène espagnole grâce à son engagement dans la formation d’acteur, José Luis Gómez a reçu ce soir l’hommage rendu à ses coéquipiers de l’Abbey Theatre du qui est “père antérieur” depuis 25 ans.

L’acteur, metteur en scène et universitaire, qui aura 80 ans le 19 avril, était accompagné de 300 personnes dans le théâtre qu’il dirigeait jusqu’à il y a un an, et plus d’une centaine qui, à travers des vidéos, ont exprimé le mot plus entendu du jour au lendemain: “merci”.