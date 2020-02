José Ortiz y Sanguinetti, duel de buteurs entre Millionnaires et Always Ready | Réseaux sociaux sportifs

Le Costaricien José Ortiz et l’Argentin Javier Sanguinetti joueront le duel de buteurs entre les Millionnaires et les Always Ready, qui affronteront jeudi au stade El Campín de Bogotá lors du match aller de la première phase de la Coupe d’Amérique du Sud.

Le tico international, âgé de 27 ans, qui a déjà marqué son premier but dans le tournoi d’ouverture, dirigera l’attaque de l’équipe colombienne, qui se tournera vers le club bolivien pour sa première victoire en 2020 après un début faible avec deux matchs nuls et une défaite en championnat.