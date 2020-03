José Perurena estime qu ‘”il est temps” de quitter la Fédération internationale | Réseaux sociaux sportifs

José Perurena, qui sera relevé dans les mois à venir à la tête de la Fédération Internationale de Canoë (ICF), a pris la décision de le quitter car il comprend qu’il “est temps” de le faire après douze ans de présidence.

“J’ai pris la décision de manière calme et je pense qu’il est temps de partir, sachant que des restes très forts arrivent et que la nouvelle génération doit prendre le relais”, a déclaré le leader, né le 4 avril 1945, et qui Il quittera la présidence après avoir terminé son stage en tant que membre du CIO.