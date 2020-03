Journal de bord de l’arche de Noé (jour 1) | Couverture

Je m’appelle Andrés et je suis en soins primaires dans les centres de santé de Madrid depuis près de trois décennies. Aujourd’hui, c’est le premier jour que je communique avec vous et le troisième jour que je travaille à l’hôpital de campagne, Noah’s Ark, qui a été installé dans la foire d’Ifema pour accueillir les personnes infectées par des coronavirus qui ne peuvent pas être absorbés par les centres de santé madrileños.

Je suis l’un des médecins bénévoles des soins primaires qui travaille ici entre 8 heures du matin et 10 heures du soir, car le quart de travail du matin est pris en charge par les services d’urgence de la Communauté de Madrid.

Au cours des dernières semaines, en raison de la suspension de la plupart des consultations en face à face, mon travail dans le centre de santé où je travaille habituellement a été réduit à la surveillance des patients par téléphone: j’avais un certain sentiment d’impuissance et, par conséquent, je me suis inscrit pour faire du bénévolat pour travailler sur cette arche de Noé, où je ne sais pas combien de temps je vais être.

Lundi soir, j’ai reçu une guêpe dans laquelle j’étais cité à Ifema mardi à 8h00. Ce jour-là a été un contact et j’ai dû attendre jusqu’à hier pour entrer dans les services des malades, des patients pour la plupart jeunes et dans un état non grave, car cet hôpital manque toujours car il se construit petit à petit.

Mais les améliorations sont constatées chaque jour. Depuis hier, nous pouvons faire des analyses et nous espérons faire des radiographies sous peu. Au cours des dernières heures, la question des quadrants du personnel, indispensables au bon fonctionnement de ce lieu, s’est fortement améliorée.

Cet hôpital de campagne, le plus grand d’Espagne, a commencé son activité samedi soir dernier avec des équipes de soins aux patients de 7 heures, mais maintenant elles ont été réduites à 4, principalement en raison des combinaisons avec lesquelles nous sommes entrés pour assister à la Malades, semblables à ceux des plongeurs, ils sont très lourds, inconfortables et très chauds.

Les pavillons de la foire ont été divisés en secteurs, et chacun d’eux a 40 lits avec des hommes et des femmes séparés. Quatre médecins de famille entrent dans chaque quart de travail, et il y a des infirmières, des gardiens et un superviseur.

Une autre chose qui s’est améliorée est qu’aujourd’hui il y avait déjà moins de files d’attente pour vous habiller, car, pour des raisons de sécurité, la combinaison est mise. Je pense que jusqu’à présent je ne portais pas d’équipement de protection individuelle (EPI), mais il me semble que c’est une des combinaisons acquises à cause de la crise Ebola.

En plus du costume, ils ont mis trois paires de gants et deux masques et ils roulent le bas de mon pantalon avec du ruban américain sur les chaussettes pour que tout le corps soit bien couvert. Une opération qui se répète en sens inverse à la fin de la visite aux patients.

Le personnel de cette arche de Noé est très bon. Nous sommes environ 400 médecins, dont la moitié sont des soins primaires et le reste, des spécialistes, tels que des internistes ou des pneumologues, ainsi que des assistants, des infirmières, des superviseurs, des gardiens et du personnel de nettoyage.

A chaque admission, l’infirmerie est chargée de prendre la tension, la température, la fréquence cardiaque ou la saturation en oxygène. Les médecins examinent ces rapports, posent des questions sur les symptômes, font une évaluation et ajustent les médicaments.

Ce qui est clair, c’est que chaque hôpital de Madrid a un protocole différent pour traiter les patients atteints de coronavirus et que chacun utilise un critère très différent pour orienter les patients. Ici, nous devons appliquer le protocole qui a été établi pour ce lieu.

Pour l’instant tout ce protocole se fait sur papier. Nous espérons avoir bientôt des tablettes pour pouvoir utiliser le système informatique de gestion clinique Selene.

Comme cela s’est produit hier, mon secteur n’était pas plein aujourd’hui: il y avait des lits gratuits et pendant ma visite il n’y avait pas d’admission.

De plus, nous avons libéré. Pour être libéré, le patient doit être sans fièvre pendant trois jours et avoir une bonne saturation en oxygène, bien que d’autres facteurs doivent également être étudiés.

J’ai rencontré un patient qui partage une maison avec 16 personnes. Il est clair que vous devez demander une place dans l’un des hôtels qui ont été proposés à la Communauté de Madrid pour loger les malades et les malades, car cette femme ne peut pas aller chez elle. Donc, quand il sera guéri, il faudra attendre qu’il ait un logement.

Pour l’instant, les patients sont calmes et reconnaissants. Être ici les fait se sentir protégés. Bien qu’ils soient aussi très, très ennuyeux. Ils passent des heures sur les réseaux sociaux avec le mobile et passent des appels.

Pour tenir leurs proches informés de l’état des malades, les étudiants du MIR sont chargés de les appeler une fois par jour.

Il y a des chargeurs et des toilettes dans les salles et les patients sont autorisés à se déplacer, toujours en ordre, et à se sentir comme ils se sentent le plus à l’aise. J’ai pris soin d’une femme plus âgée qui s’était habillée, avait fait son lit et était assise dessus avec tout très organisé.

À la fin de mon troisième jour, j’ai le sentiment que cette salle se prépare à une avalanche de patients qui n’est pas encore arrivée.

Olivia alonso