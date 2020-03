Journal de bord de l’arche de Noé (jour 3) | Couverture

Dans l’Arche de Noé – où l’organisation continue d’échouer et où les règles de sécurité pour éviter les contagions du personnel ne sont toujours pas strictement respectées – il est clair qu’au-delà des problèmes de santé, cette pandémie provoque de nombreuses complications pour les citoyens les plus vulnérables .

Aujourd’hui, j’ai à nouveau le quart de demain. Ce que j’ai découvert hier soir grâce à un collègue qui a pris une photo d’un quadrant qu’il a trouvé collé sur un mur et me l’a envoyée, car je n’avais reçu aucune notification officielle de mon quart de travail.

Nous avons encore une fois connu des scènes d’insécurité et nous nous en sommes plaints aux responsables de cet hôpital de campagne installé dans le parc des expositions Ifema de Madrid. Il n’est pas normal que nous soyons bondés dans un couloir pour récupérer le pyjama, le masque et la casquette qu’ils nous donnent pour accéder au pavillon, avant de mettre la tenue de protection avec laquelle nous entrons dans les différents secteurs pour visiter les malades.

L’enceinte est immense et possède de nombreuses pièces dans lesquelles ils pourraient nous distribuer afin que nous ne soyons pas tous coincés ensemble sans garder la distance de sécurité. Il serait également commode pour nous de séparer ce matériel par spécialités: médecins, infirmières, assistantes, internistes, gardiens, etc., car cela faciliterait le processus. Surtout, quand il y a suffisamment de personnel pour pouvoir l’organiser de cette façon.

Mais bon, je vais laisser de côté ces problèmes d’organisation pour vous dire que ce samedi je suis retourné travailler dans le même contrôle du Hall 5 où j’étais les jours précédents. À l’heure actuelle, deux pavillons sont activés: 5 et 9 et il est prévu que 7 commenceront à fonctionner sous peu, dans lequel on suppose que l’ICU sera également disponible.

Comme les jours précédents, mon contrôle, avec 40 lits, n’était pas plein. Mais aujourd’hui est le jour le plus vide où je l’ai trouvé. Il n’y avait que 16 patients. Nous avons donné plusieurs congés et dans l’après-midi mes collègues m’ont dit qu’avec si peu de personnes restantes, ils ont décidé de fermer cette zone et ont transféré les patients.

J’ai évalué cinq patients et tous, bien qu’ils aient eu de l’oxygène, se portaient assez bien et je pense qu’ils pourront bientôt sortir.

Mais j’ai constaté que le congé, qui devrait être une joie pour les patients, devient dans de nombreux cas un problème, principalement pour les plus vulnérables et pour ceux qui survivent dans des appartements surpeuplés ou occupant des lits. chaud.

Il était avec une femme dans la soixantaine qui avait été renvoyée il y a deux jours et était toujours là. Avant d’être infectée, elle vivait avec son mari, décédé il y a 5 jours d’un coronavirus. Elle avait peur de rentrer chez elle où son fils est désormais mis en quarantaine.

Elle avait été la première à tomber malade et la première à être transférée à l’hôpital. Le fils, qui habite à une autre adresse, avait déménagé au domicile du père pour prendre soin du père jusqu’à son admission puis sa mort.

Bien qu’elle ne présente aucun symptôme, le fils est mis en quarantaine dans cette maison familiale, de sorte que la femme a pensé qu’elle ne devrait pas retourner chez elle dans ces circonstances. Pour cette raison, il avait sollicité une place dans l’un des hôtels qui permettait des chambres pour les toilettes et les malades, mais ils sont pleins et la femme ne les avait pas obtenus, alors elle attendait toujours à Ifema.

Cette femme n’était pas au courant du protocole d’isolement. Quand il m’a dit que sa maison avait deux pièces, j’ai dit qu’il pouvait parfaitement s’isoler dans l’une d’elles, sans avoir de contact avec son fils, qui pouvait aussi l’aider à faire ses courses et à manger. Nous lui avons donc demandé un taxi et il est parti.

Le problème est qu’après la sortie, le patient doit être isolé pendant 14 jours pour la prévention et sans sortir juste au cas où il continuerait à infecter.

Une situation qui pose problème à beaucoup de gens, comme c’est le cas d’une fille bolivienne dont la taille va beaucoup compliquer sa vie. Elle vit avec ses deux enfants, âgés de 3 et 11 ans, dans la chambre d’un appartement partagé avec plus de personnes.

Comment cette fille va-t-elle s’isoler lorsqu’elle quittera la maison? C’est impossible. Il n’y a pas d’autre choix que de lui trouver une place dans un hôtel.

Ici, vous pouvez voir combien de personnes vivent dans des situations très précaires.

Avec cette réflexion, j’ai atteint mon cinquième jour de travail dans l’arche de Noé et le troisième jour dont je vous parle. Même si demain dimanche je vais me reposer et je n’aurai pas à aller au champ de foire, j’assisterai à ce rendez-vous à l’heure avec vous car j’ai encore beaucoup de choses à partager. (Noah’s Ark Logbook est une série spéciale d’EFE coordonnée et éditée par Olivia Alonso, avec le témoignage quotidien à la première personne d’un médecin volontaire à l’hôpital de campagne Ifema à Madrid).

