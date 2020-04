Journal d’état des alarmes. Jour 22. Titres | Couverture

Le gouvernement prépare des tests massifs sur la portée de COVID-19 et pour le combattre, il bénéficie du soutien des communautés autonomes, qui prétendent pour la plupart participer à une éventuelle réédition des pactes de Moncloa, visant à rechercher un consensus sur la sortie du la crise déclenchée par la pandémie.

Avec 674 décès de plus qu’hier, 12 418 au total, en plus de 6 023 nouveaux infectés et un nombre total de personnes infectées qui atteint 130 759, les augmentations montrent un certain ralentissement, selon le ministère de la Santé, au 22e jour de l’état d’alarme.