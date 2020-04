Journal d’état des alarmes. Jour 35. Titres | Couverture

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a annoncé aujourd’hui qu’il demanderait une nouvelle prolongation de 15 jours, jusqu’au 9 mai, de l’état d’alarme, mais il a également avancé que le gouvernement proposerait des mesures pour alléger l’isolement des enfants des 27 avril.

Lors d’une conférence de presse, Sánchez a également déclaré que demain, un ordre serait établi pour établir un prix des masques acceptable, le tout le jour où il a averti que la phase de désescalade ne commencerait pas tant qu’ils n’auraient pas été respectés. plus rigoureusement les directives établies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour mettre fin à la pandémie.

Ces annonces ont été annoncées par le président le jour où le nombre de décès dus au COVID-19 est passé à 20 043, alors que 565 nouveaux cas ont augmenté (2,9% de plus qu’hier) et le nombre d’infections Les totaux ont atteint 191 726 (1,9% de plus que vendredi).

Ce sont les principaux titres de la journée:

– Sánchez annonce une nouvelle prolongation de l’état d’alarme, jusqu’au 9 mai

– Sánchez annonce un assouplissement de la détention des mineurs à partir du 27 avril

– Le gouvernement autorisera des sorties de confinement adaptées aux territoires

– L’Espagne n’entrera pas dans la phase de désescalade si elle n’est pas conforme aux directives de l’OMS

– Santé approuvera une ordonnance pour fixer les prix des masques

– Le gouvernement rendra hommage “dès que possible” aux victimes de Covid19

– Plus de 20 000 décès par coronavirus, avec 565 nouveaux décès

– La Generalitat intervient dans une résidence à Premià de Mar après 24 décès

– Iglesias plaide pour des dépenses publiques pour sauver des vies, la consommation et les entreprises

– Le PP exhorte à convoquer le Conseil de politique budgétaire pour lutter contre la crise

– Simón défend les données COVID et souligne que tous les morts sont comptés

– Les infirmières blâment la gestion “chaotique” du gouvernement pour la contagion des toilettes

– La production de fruits et légumes coûte désormais 25% de plus qu’avant le coronavirus

– 226 gériatrie et 549 personnes âgées sont désinfectées avec leur famille en Catalogne

– Plus d’une centaine de détenus en une journée pour avoir enfreint les restrictions