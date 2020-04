Journal d’état des alarmes. Journée 39 | Couverture

La désescalade commencera à la mi-mai et sera progressive et lente, peut-être plus lente que prévu, selon la voie tracée par le Premier ministre, Pedro Sánchez, lors de la session plénière du Congrès qui a approuvé la troisième prolongation de la état d’alerte avec le soutien du PP que son leader, Pablo Casado, a accompagné, comme à de précédentes occasions, de sévères critiques pour une gestion de l’épidémie qu’il juge «incompétente».

Les données de la crise sanitaire, chaque jour plus difficiles à interpréter dans son évolution quotidienne depuis il y a une semaine ont éclaté une série historique qui ne s’est toujours pas relevée, reflètent en ce trente-neuvième jour de l’état d’alarme une “stabilisation” des décès ( 435) et des infections (4 211), bien que la santé ne considère que les «nouveaux infectés» à moitié seulement. Le total des personnes décédées dépasse 21 700 et le nombre de positifs dépasse 208 000.

Ce sont les principaux titres de la journée:

-Le gouvernement fixe pour la deuxième quinzaine de mai une désescalade “lente et progressive” pour tenter d’éviter les faux pas

-Le Congrès approuve la troisième prolongation de l’état d’alarme avec les votes en faveur du PSOE, PP, Podemos, Cs et PNV

-Sánchez propose l’extension des pactes à toutes les autonomies et municipalités “gouvernent qui gouverne”

-Casado critique sévèrement le gouvernement et l’accuse d’incompétence, d’improvisation et de “mensonge” sur les morts

-Les décès signalés se stabilisent à 435 et les infections à 4 211, dont la santé ne considère que la moitié “nouvelle”

-Évolution de l’épidémie: 21 717 décès, 208 389 positifs, dont plus de 33 000 agents de santé et 85 915 guéris

-Sept infirmières sur dix ont travaillé sans protection, selon une enquête auprès de 11 000 professionnels

-Le gouvernement estime l’impact économique des mesures approuvées pour faire face à la crise à 134 496 millions

-Hacienda reçoit plus de 361 000 demandes d’indépendants et de PME pour reporter des dettes fiscales

– Limitez le maire socialiste de Badalona Alex Pastor après avoir sauté l’isolement et résisté à son arrestation

-Économies, offres et plus de marque blanche, ancien manuel de résistance pour les acheteurs face à la crise qui approche

-Les restaurants cherchent à s’adapter à la nouvelle normalité avec une capacité réduite, des cloisons et des couverts couverts