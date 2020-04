Journal d’état des alarmes. Journée 45 | Couverture

Le gouvernement a approuvé ce mardi un plan de désescalade qui sera élaboré par étapes, sera exécuté par les provinces, avec des rythmes différents et durera entre six et huit semaines, avec la prévision qu’il pourrait être achevé d’ici la fin juin. Au cours de chaque phase, ils seront ouverts successivement, avec de nombreuses restrictions, boutiques, bars, restaurants, hôtels et centres culturels et de loisirs.

L’accès à chaque étape (l’actuelle s’appelle 0 et l’initiale 1 débutera le 11 mai) sera régi par différents critères, encore à préciser, liés au système de santé, à la situation épidémiologique, à la protection collective et socio-économique et la mobilité.

Le plan de désescalade a été annoncé le 45e jour de l’état d’alarme, au cours duquel le rythme de la baisse de l’épidémie s’est accéléré, avec le plus faible nombre d’infections depuis le début de l’accouchement. Ces cas positifs ont été réduits, tout comme le nombre de décès, pour la première fois un mardi, jour qui a enregistré jusqu’à présent les plus fortes augmentations en raison des retards dans les notifications pour le week-end.

Ce sont les principaux titres de la journée:

– La désescalade se déroulera en quatre phases, elle sera effectuée par les provinces, avec des rythmes différents et la prévision de son achèvement en juin

– Formentera, aux Baléares, et La Gomera, El Hierro et La Graciosa, aux Canaries, entameront la phase initiale une semaine plus tôt, le 4 mai

– À chaque étape, ils seront ouverts successivement, avec diverses restrictions, boutiques, bars, restaurants, hôtels et centres culturels

– L’accès à chaque phase sera régi par des “marqueurs” liés au système de santé, à la situation épidémiologique ou à la protection collective

– Les centres éducatifs ne rouvriront pas avant la rentrée scolaire en septembre, à l’exception de l’EBAU

– Le gouvernement proposera une nouvelle prolongation de l’état d’alarme à la fin de l’actuel, qui se termine le 10 mai

– Les décès (301) et les infections (1308) ont chuté pour la première fois un mardi sans reconnaître les retards du week-end

– Les nouveaux positifs sont réduits à 0,6% et sont déjà inférieurs à ceux qui étaient à la veille de décréter l’état d’alarme

– Les cas actuels pour 100 000 habitants d’Andalousie ou de la Communauté de Valence se multiplient par plus de 5 à Madrid, en Catalogne ou en Castilla y León

– Six communautés signalent moins de dix hospitalisations et huit n’enregistrent pas d’admission en USI

– Données mondiales: 23 822 décès, 210 773 infectés diagnostiqués par PCR et 102 548 récupérés

– Le Congrès approuve la formation de la commission parlementaire pour la reconstruction sociale et économique

– L’OCDE corrige les chiffres des tests en Espagne, qui sont relégués de la huitième à la dix-septième place, en dessous de la moyenne

– EPA: 285 600 travailleurs ont perdu leur emploi en seulement deux semaines en mars, malgré le fait que 562 900 ont pris ERTE

– 7 036 personnes ont été arrêtées pour non-respect des mesures de l’état d’alarme depuis le 14 mars