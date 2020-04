Journal d’état des alarmes. Tour 38 | Couverture

Le gouvernement a convenu que les 6,8 millions d’enfants et d’adolescents de moins de 14 ans qui restent confinés peuvent sortir dans la rue à partir de lundi, bien que leur départ se limite à accompagner un adulte lors de voyages autorisés, tels que le shopping , ce qui a suscité de nombreuses critiques et exigé que la mesure soit rectifiée et que des promenades limitées soient autorisées à proximité du domicile.

En ce jour d’alarme, dans lequel le gouvernement a approuvé de demander au Congrès une troisième prolongation jusqu’au 9 mai, la courbe de l’épidémie continue de décliner, malgré le rebond des décès (430) et des infections (3968) par la retard dans les notifications, ce que l’on appelle «l’effet week-end», qui a été nettement inférieur à celui enregistré les quatre mardis précédents.

Ce sont les principaux titres de la journée:

– Les enfants de moins de 14 ans peuvent sortir avec un adulte lors de leurs voyages autorisés, comme le shopping

– Critique de la mesure sur le départ des enfants avec la demande que des marches limitées soient autorisées à proximité du domicile

– Les morts (430) et les infectés (3 968) rebondissent sous l’effet du week-end, quoique dans une moindre mesure que les autres mardis

– Les données de l’épidémie: 21 282 décès, 204 178 infectés et 82 541 déchargés

– Madrid admet que leurs résidences n’étaient pas préparées à l’épidémie, à laquelle la mort de plus de 5 200 personnes âgées est attribuée

– Le parquet a déjà ouvert 86 enquêtes pénales dans la maison de repos, la moitié à Madrid

– Le Conseil des ministres approuve la demande au Congrès d’une nouvelle prolongation de l’état d’alarme

– Sánchez convoque les employeurs et les syndicats pour s’attaquer à la reconstruction en parallèle avec la commission parlementaire, qui veut présider le PP

– La couverture du chômage est étendue aux travailleurs licenciés et à ceux qui n’ont pas pu rejoindre un nouveau poste

– L’application d’ERTE pour cause de force majeure s’étend aux secteurs essentiels qui ont vu leurs revenus baisser.

– La TVA sur les fournitures médicales est supprimée et celle des livres et de la presse numérique tombe à 4%

– Le général Santiago dit que la garde civile ne poursuit pas ses critiques, après la controverse sur ses propos concernant les canulars et le gouvernement

– Suspension des Sanfermines, le parti de tous les partis