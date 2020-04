Journal d’état des alarmes. Tour 44 | Couverture

Le rythme plus lent des infections, mais aussi des décès, place progressivement un plus grand nombre de territoires au seuil des paramètres nécessaires à une désescalade qui commencera cette semaine et qui, selon les experts de la santé, sera plus difficile et complexe que l’enfermement décrété il y a 44 jours par l’épidémie de coronavirus en Espagne.

La difficulté a déjà été entrevue ce dimanche avec la controverse générée par certaines images dans des villes comme Barcelone ou Valence d’espaces très fréquentés le premier jour du départ des enfants. La complexité est devenue évidente avec la pression des communautés autonomes dans leur empressement à présenter et à fixer des dates pour leurs plans respectifs de retour progressif à la “nouvelle normalité”.

Au quarante-quatrième jour de l’état d’alarme, les défunts dépassent les 23 500 et les infectés diagnostiqués avec des tests PCR, les 209 400, alors que les patients guéris sont déjà plus de 100 000, soit 48% du total.

Ce sont les principaux titres de la journée:

-Sanidad prévient que la désescalade sera beaucoup plus difficile que le confinement

-Confections (1 831) et décès quotidiens (331) continuent d’augmenter, mais à chaque fois à un rythme plus lent

-L’Espagne dépasse 100 000 guéris avec 23 521 décès et 209 465 positifs diagnostiqués par des tests PCR

-114 081 personnes ont été hospitalisées jusqu’à présent par COVID-19 et 10 289 sont entrées dans les ucis

-Des milliers d’agents de santé protestent sur les réseaux sociaux pour le manque de protection et les 38 000 professionnels infectés

-Le gouvernement appelle à la responsabilité et à une sécurité extrême pour éviter un recul en raison des sorties des enfants

-L’étude de la séroprévalence dans 36 000 familles commence à se renseigner sur l’expansion réelle de COVID-19 en Espagne

-L’OCDE place l’Espagne à la huitième place selon le nombre de tests effectués, 28,6 pour 1 000 habitants

-Seat, Mercedes-Benz et Volkswagen reprennent la fabrication de véhicules à Barcelone, Vitoria et Navarre

-L’hôtellerie estime que l’ouverture des bars pourrait commencer par les terrasses avant fin mai

-La consommation de carburant chute dans certains cas aux niveaux de 1973 en raison du confinement

-Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation demande aux supermarchés de prioriser les produits espagnols sur leurs étagères

-Préparé au retour au tourisme des années 70: famille, voiture et proximité