Jovic: “Je ne suis pas content de ma saison” | Réseaux sociaux sportifs

L’attaquant serbe Luka Jovic a reconnu qu’il n’était pas satisfait de sa saison au Real Madrid jusqu’à présent, puisqu’il n’a marqué qu’un seul but et a révélé, dans une interview dans le programme de l’après-midi de son pays, qu’il voyait des vidéos de son dernière campagne et qui ne comprend pas ce qui s’est passé pour réduire autant leurs performances.

«Je ne suis pas satisfait de ma saison, du moins jusqu’à présent, car je sais que je peux m’améliorer. Parfois, je regarde des vidéos de moi sur YouTube l’année dernière et je me demande “qu’est-ce qui ne va pas avec moi?”. Nous savons tous que le Real Madrid est un grand club et que pour les joueurs expérimentés, il est très difficile de s’y habituer, beaucoup plus pour un joueur de 21 ans pour lequel il a payé 60 millions. La pression est très forte, je me bats pour l’instant sans succès. Mais j’espère que la situation changera », a-t-il déclaré.