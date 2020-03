Juan Ayuso arrive à Vila-Real en tant que leader de la Coupe d’Espagne Junior | Sports pratiques

Il Mémorial Joan Bautista Llorens (Vila-Real) accueille dimanche 8 mars la deuxième nomination du Coupe d’Espagne Junior Cofidis 2020, sans repos après le premier jour de la semaine dernière Circuit de Guadiana.

Le champion d’Espagne, Juan Ayuso, Il a été exposé lors de l’événement inaugural le week-end dernier, et arrive en tant que leader dans un test qui a une visite de 102 kilomètres. Les meilleurs juniors du pays rencontreront le high of Infantry, deuxième catégorie, et le high d’Ayuso, également deuxième, comme difficultés majeures. A la fin de la dernière ascension, environ 40 kilomètres seront manquants pour la conclusion, avec un terrain favorable, les groupes de tête pourraient se rejoindre et provoquer une arrivée au sprint.

Juan Ayuso actuel champion

La saison dernière Carlos Rodriguez Il a été le vainqueur du Mémorial Joan Bautista Llorens, après s’être imposé seul au reste de ses coéquipiers. Maintenant, il a fait le saut vers Tour du monde avec Ineos, et vous pouvez voir dans Juan Ayuso son relais. Le cycliste de Xábia arrive pour démontrer, comme il l’a fait auparavant, qu’il a un bon rythme de carrière, et aussi la force de continuer à gagner, et de marquer la référence du cyclisme junior dans notre pays.

Cette année, la deuxième date de la Coupe d’Espagne Junior Cofidis 2020 mettra en vedette la présence de 24 équipes sur la ligne de départ mettant en évidence la Infinobras- Sapphire Team, proclamé le meilleur Don Benito.Il met également en évidence la présence de cyclistes de catégorie junior tels que Juan Marin et Jorge Guitérrez, deuxième et troisième lors du dernier test.

Le départ du XIV Memorial Joan Bautista Llorens aura lieu à 10h30 et devrait arriver vers 13h05 et 13h25.

