Juan Carlos Ferrero et Carlos Alcaraz, protagonistes du deuxième programme RFETV | PracticoDeporte

L’ancien numéro un du tennis mondial, Juan Carlos Ferrero, et son élève, le Murcien Carlos Alcaraz, la seule mineure parmi les 500 meilleures de la planète, ont été les protagonistes du deuxième programme RFETV, qui est diffusé pendant ces jours compliqués de quarantaine.

Alcaraz passe le confinement dans l’académie qui gère le Ferrero mentionné, dans la ville d’Alicante de Villena. Là, loin de sa famille, il n’avait d’autre choix que de fondre en larmes quand il avait une grande surprise, l’appel de ses petits frères. Sergio et Jaime.

Tout cela a été vu lors de la diffusion du deuxième programme de télévision en ligne du Fédération royale espagnole de tennis (RFET).

Une promesse de 16 ans

Carlos Alcaraz est l’une des grandes promesses du tennis mondial. Pas encore 17 ans -Il le fera le 5 mai prochain, mais c’est déjà devenu l’une des grandes sensations de l’ATP. Il est actuellement classé 318 dans le classement, mais cela ne l’a pas empêché de s’énerver en écoutant ses frères.

“Nous sommes fiers de vous et tu nous manques beaucoup à la maison », lui ont-ils dit. Après qu’il se soit rétabli, il a aussi été sensible à tout ce qui se passe.« Je ne dis pas d’habitude que je t’aime ou que tu me manques et que je les écoute me parler de cette façon Je suis ravi “, a-t-il admis” ravi “de ce qu’il venait de voir, avant de confirmer qu’il espère” à bientôt “et le faire face à face.

De plus, le joueur de tennis de El Palmar, avec Ferrero, il a répondu aux questions de divers spécialistes et fans de tennis. Il a précisé que dans le monde du tennis, il fallait aller pas à pas, que le circuit était plus équilibré que jamais et que Nadal, Federer et compagnie avaient encore beaucoup à offrir.

