Juan Carlos, portier: “S’il y a une panne, ils n’ont que moi” | En vedette

Il est midi et plusieurs habitants d’un bloc appellent Juan Carlos car ils n’ont pas d’eau et lui seul peut gérer comment y remédier. Ce n’est pas sanitaire, vous ne sauvez pas des vies, mais cela donne beaucoup de tranquillité à 300 personnes confinées, ce qui est rare aujourd’hui. La peur l’emporte à l’intérieur, comme tout le monde. De profession, portier.

Il a 62 ans et semble étonnamment normal pour quelqu’un qui travaille huit heures dans la rue dans la plus grande pandémie de l’histoire moderne de notre pays. Ce qui se passe, c’est qu’il est seul, il n’a pas plus de contacts qu’avec Lucy, la femme de ménage, car comme il le dit lui-même “les gens prennent très au sérieux l’accouchement”.

Il voit toujours tout, mais en ces jours plus. Cela le légitime à faire une radiographie de l’évolution de cet état d’alerte parmi les résidents de cinq propriétés à Pozuelo de Alarcón (Madrid).

“Vous ne voyez pas d’âme”, dit-il. Il y a quelques jours, il ne voit pas d’adultes dans la rue, les enfants sont rares. Il sait qui sont ces deux ou trois personnes qui sortent se promener parce qu’elles avouent ne pas pouvoir supporter l’accouchement. Et aussi ceux qui sortent fumer dans la rue, (semi) cachés. Beaucoup, dit-il. Il ne comprend pas “pourquoi les gens sortent fumer sur le porche plutôt qu’à la maison ou ouvrent la fenêtre”.

Ils le saluent et lui parlent parce que “les gens ont ce besoin, surtout ceux qui vivent seuls”. Il le fait avec ses précautions, qui sont les mêmes que nous prenons tous. Votre entreprise ne vous a pas donné d’instructions particulières pour exercer votre fonction.

C’est peut-être pour cela qu’il ne tient pas à un, mais à trois mètres des gens. Mais il ne porte ni masque ni gants. “C’est peut-être un peu stupide, mais je me lave les mains continuellement.”

Ce qui se passe, c’est que son espace de travail est la rue. Jardins, zones de gravier et espaces communs. Intérieur, uniquement garages. Comme avant la pandémie de coronavirus. Son travail n’a guère changé, bien qu’il y ait une nouvelle variable dans sa routine: la peur

“Il y a un risque en venant au travail et bien sûr j’ai peur de l’attraper, mais pas à cause de mon travail, ce qui se passe c’est que ça me donne le sentiment que je peux l’attraper comme n’importe qui”, explique-t-il.

Les gens autour de lui essaient de le rassurer. Vous travaillez dans la rue, loin des gens, lui disent-ils. “Oui, mais je suis plus exposé au virus que vous, que vous êtes chez vous”, répond Juan Carlos, plus soucieux de ramener le virus chez lui, à sa femme.

En fait, l’une de ses dernières tâches a été de mettre en place des affiches avec des recommandations communes des administrations pour le quartier et, plus particulièrement, pour ceux qui y travaillent, comme lui, qui se demandent si son poste est nécessaire ou non dans une crise de cet ajouré.

“Je suis entre les deux, ce n’est ni très nécessaire ni ne cesse d’être, ici il y a une panne comme maintenant avec l’eau et les gens m’appellent parce qu’ils n’ont personne d’autre et ne font confiance à personne d’autre. En plus il y a les ordures, je les sors parce qu’elles continuent venir la chercher “, raconte le portier.

Il y a ensuite ce qu’il considère comme la “mauvaise habitude”. Voici cinq blocs de voisins, mais personne ne se soucie de la communauté. “Les gens passent par tout sauf deux ou trois”, dit-il. Sur 300. “Je ne me considère pas comme essentiel mais comme il est assemblé, c’est bon.”

Au-delà des aspects quotidiens de son poste, personne ne lui a demandé de l’aide. Pas même pour désinfecter les bâtiments. Mais il le fait parce qu’il comprend que “c’est la bonne chose”, dit-il avec un naturel étonnant, maintenant il est fourni avec un masque et les vêtements spéciaux qu’il utilise normalement pour vaporiser. “Approuvé? Il n’y a rien d’autre.”

Escaliers, couloirs, paliers, entrées, salles communes, etc. “Au moins, j’aurai tué certains virus”, dit-il avec un sourire sur la bouche alors que certains voisins cherchent à le remercier. Seulement 20% ont quitté leur domicile, dit-il. Les autres gardent une quarantaine très sérieuse. “La peur est là et elle grandit chaque jour.”

Ce qui n’est pas votre responsabilité est d’informer quiconque en cas d’infections à coronavirus, même si vous savez qu’ils sont infectés. Il le sait des ambulances qui sont arrivées, des toilettes équipées de leur équipement, de la façon dont certaines personnes sont parties. “Je ne dis rien, mais je vois tout.”

Par Rafael Martínez