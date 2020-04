Juan Sebastián Chamorro appelle à former un grand réseau de solidarité pour faire face à une pandémie

Compte tenu de la négligence du régime d’Ortega face à la crise due à la pandémie du nouveau coronavirus, le directeur exécutif de l’Alliance civique, Juan Sebastián Chamorro, a appelé les Nicaraguayens à former un “réseau de soutien et de solidarité” pour fournir des services sanitaires, économiques et aux personnes les plus vulnérables.

«La priorité est de sauver des vies humaines. (…) Il est important de maintenir un haut degré de solidarité face à une crise de cette nature, nous ne pouvons pas donner des signes de relâchement à la quarantaine décidée par la population, qui s’occupe de manière responsable », a déclaré Chamorro dans un entretien avec LA PRENSA.

Le directeur exécutif de l’Alliance civique a déclaré que la pression de la population doit être augmentée à la dictature d’Ortega et Murillo, pour adopter les mesures préventives recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour arrêter l’expansion du coronavirus au Nicaragua, mais exigent également la transparence des informations, car les données sur l’infection ne sont pas crédibles.

Lire aussi: Funides est mis à la disposition du diocèse de Matagalpa pour soutenir l’initiative de Mgr Rolando Álvarez

“Je lance un appel urgent à toutes les organisations civiques, mouvements sociaux, partis politiques d’opposition et personnalités, afin qu’ensemble nous demandions au régime d’assumer ses obligations et d’adopter les mesures suggérées par les organisations internationales de santé pour protéger la population”, a expliqué Chamorro dans une lettre intitulée “Tous ensemble pour faire face à la pandémie”, publiée sur son blog.

La dictature minimise l’implication du coronavirus dans le pays. Ils ne signalent que neuf cas confirmés, dont un est décédé, mais seulement trois personnes seraient actives avec la maladie. Ils ne font que suivre dix suspects. Il n’y a pas de tests massifs pour détecter les personnes atteintes du virus malgré le fait qu’ils ont 26 000 tests rapides donnés par la Banque centraméricaine d’intégration économique (CABEI), pendant une semaine.

La dictature favorise les activités de surpeuplement telles que les marches, les fêtes folkloriques, les festivals; refuse de suspendre les cours et de décréter une urgence nationale pour guider la mise en quarantaine sociale obligatoire. Ils restent muets sur la demande urgente faite par les différentes chambres d’affaires, telles que le secteur du tourisme, pour un plan d’aide fiscale pour atténuer les dommages qu’ils subissent en raison de la paralysie de l’économie mondiale due à la pandémie.

Lire aussi: L’opposition regroupée au sein de la Coalition nationale créera un comité d’urgence pour évaluer le coronavirus au Nicaragua

Compte tenu de l’attitude “irresponsable” de la dictature qui menace la santé des Nicaraguayens, ainsi que du vide du pouvoir avec l’absence du dictateur Ortega, qui a purgé 33 jours sans montrer son visage, le chef de l’opposition a souligné que la solidarité entre les Nicaraguayens est indispensable pour arrêter la pandémie. De plus, des mesures préventives sont maintenues pour éviter l’effondrement du système de santé, comme cela s’est produit dans des pays comme l’Équateur, l’Espagne ou l’Italie.

“Il est vrai que nous ne devons pas être alarmistes ou générer la panique”, a déclaré Chamorro, mais a réitéré qu’en tant que société, nous devons “être responsables et répondre aux besoins” pour faire face à cette pandémie.

“La lutte contre Covid-19 est mondiale et a deux voies à travers le monde: les décisions du gouvernement sur le confinement de la santé et la protection individuelle de chaque citoyen”, a-t-il déclaré.

Chamorro a appelé les différentes organisations sociales à proposer rapidement comment former un réseau de soutien et de solidarité, comme celui proposé par l’évêque du diocèse de Matagalpa, Mgr Rolando Álvarez, pour installer des centres de prévention médicale et un centre d’appels dans ce département.

Cela peut vous intéresser: bien que Daniel Ortega soit toujours absent, le reste des présidents centraméricains le font avant le Covid-19

Malgré le fait que la Minsa ait interdit à Mgr Álvarez de mettre en œuvre l’initiative, les opposants et les associations professionnelles ont exprimé leur volonté de le soutenir avec cela et d’autres propositions de prévention de Covid-19.

“Nous devons être à la hauteur de ce moment historique et ne pas oublier que seuls unis, nous pourrons vaincre le virus et faire face à l’avenir”, a déclaré Chamorro dans sa lettre aux Nicaraguayens.

L’opposition regroupée au sein de la Coalition nationale – dont fait partie l’Alliance civique – travaille avec l’Unité médicale nicaraguayenne pour «activer un réseau» afin que les spécialistes «s’occupent de manière préventive» des personnes susceptibles de présenter des symptômes de Covid-19. Les mouvements étudiants, regroupés au sein de l’Alliance civique, développent également une campagne pour faire don de fournitures de protection telles que des masques sur les marchés.

La livraison de mon blog cette semaine. Tous ensemble pour faire face à la pandémie.https: //t.co/mPiFM3Pon9

– Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) 13 avril 2020

Chamorro a déclaré à LA PRENSA, que dans les territoires, les organisations de l’Alliance intensifieront la campagne d’information “parce que ces moments sont cruciaux parce que nous sommes en phase de contagion, les premières contagions locales ouvertes à l’étape suivante est la contagion communautaire, c’est pourquoi il est important d’aplatir la courbe de contagion pour alléger le système de santé “, a-t-il déclaré.

“Les Nicaraguayens doivent se féliciter d’avoir prouvé qu’ils sont un peuple intelligent et solidaire qui fait face à la fois à une pandémie et à un gouvernement absent et irresponsable dont les décisions augmentent les risques pour leur santé et leur vie. En particulier, nous devons nous féliciter de l’isolement pour nous protéger pendant Pâques. Cette mesure contribuera à réduire la courbe de contagion “, a déclaré Chamorro.

Ils annonceront des propositions économiques

L’organisation Civic Alliance prépare une proposition de mesures d’assistance économique qui doivent être adoptées d’urgence pour soutenir ceux qui perdent leur emploi, les travailleurs informels, ainsi que pour contenir davantage d’entreprises contraintes par les effets de la crise économique.

Le Nicaragua entraîne deux années de récession économique causées par la répression de la dictature de Daniel Ortega et Rosario Murillo à la population qui a augmenté lors des manifestations en avril 2018. La pandémie de Covid-19 a aggravé cette récession.

Les propositions en matière économique seront annoncées dans les prochains jours par l’Alliance civique, avec le soutien du Conseil supérieur de l’entreprise privée (Cosep) et de la Chambre de commerce américaine du Nicaragua (Amcham).