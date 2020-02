Juana Acosta prête à faire le saut dans le monde du design | Le style

Avec plus de vingt titres de films dans sa carrière réussie et plusieurs séries et films à paraître, l’actrice Juana Acosta, considérée comme l’une des femmes les plus élégantes d’Espagne, aimerait faire le saut dans le monde du design.

La Interprète colombien Il est arrivé en Espagne il y a 20 ans, un pays où il développe une grande partie de sa carrière, mais il n’a jamais oublié ses racines et visite Cali chaque fois qu’il le peut, non seulement pour des raisons familiales mais aussi pour des professionnels.

“J’adorerais concevoir des bijoux, je pense que c’est quelque chose qui va venir”, explique l’actrice souriante à Madrid lors de la présentation de la nouvelle collection de la joaillerie Valentin UNOde50, dont elle est ambassadrice.

L’un des protagonistes de “Parfaits étrangers” Il dit qu ‘”il aimerait faire une collaboration où ce qu’il propose est une partie importante du processus créatif du produit”, explique Acosta, qui a étudié les Beaux-Arts et n’exclut pas la conception d’une collection de vêtements.

Des bijoux au quotidien

Bien qu’il n’utilise pas régulièrement de bijoux dans sa vie de tous les jours, il porte élégamment des pièces spéciales lorsqu’il doit se rendre à des événements professionnels. Et parmi ces pièces uniques, il y en a deux dans sa boîte à bijoux qu’il garde avec une affection particulière.

“Une bague que j’ai héritée de ma grand-mère dorée avec une émeraude et une autre qu’Ernesto m’a donnée d’une aigue-marine avec des rubis”, a-t-il déclaré.

L’actrice était mariée depuis 15 ans avec l’acteur Ernesto Alterio, avec qui elle avait sa fille Lola, qui a maintenant 13 ans et semble suivre dans le monde de l’interprétation dans le monde de l’interprétation.

“Elle chante très bien et joue du piano, et maintenant elle a commencé à étudier le théâtre à la School of Hearts”, explique Acosta, qui a également étudié dans ce centre.

En fait Ernesto Alterio Il a également étudié la danse: “C’est un homme de la Renaissance, il peint, joue, chante et danse”, dit-il.

“Perfect Match”, c’est le nom de la campagne Unode50 à l’occasion de la Saint Valentin, une date que l’interprète entend célébrer “avec enthousiasme” – puisqu’elle a quelqu’un à qui la donner – et explique que son cœur est “très bien, occupé, heureux” et heureux. ”

Cependant, bien qu’il n’ait pas révélé avec qui il célébrera cette journée, il dit qu’il a plusieurs partenaires parfaits tels que ses amis, sa fille ou sa mère, une femme qu’il admire et qui l’ont aidé à se faire confiance et à poursuivre ses rêves.

Une autre raison pour laquelle l’actrice sourit est qu’elle est dans un bon moment professionnel. Il attend la première du film “The inconvenience”, est en plein enregistrement d’une nouvelle série pour Netflix et dans quelques mois il ira à Cali (Colombie), pour commencer le tournage d’un nouveau film.

“Cette année est chargée de travaux et de premières”, conclut-il. EFE