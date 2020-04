Juanín García propose “House of Cards” et “Vikings” dans l’isolement | Sports

L’ancien joueur international de handball Juan García Lorenzana, “Juanín”, a proposé, sur proposition d’Efe, deux séries télévisées qu’il suit régulièrement pendant cette période de détention à son domicile, “House of Cards” et “Vikings”.

Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe espagnole et de la Ligue ASOBAL, retraité la saison dernière dans les rangs de l’équipe de son pays d’origine, Ademar de León et qui dirige actuellement son équipe affiliée, essaie de remplir ces semaines à la maison à cause de de la crise sanitaire des coronavirus pour “profiter” et se concentrer “sur les loisirs”.

Parmi eux, outre d’autres tâches telles que l’étude, la lecture et le visionnage de séries télévisées. “C’est une situation similaire à celle que j’ai vécue pendant tant d’années en tant qu’acteur dans les temps morts dans les voyages, les bus ou les hôtels”, admet-il.

Ses préférences dans les séries télévisées se concentrent, principalement, sur deux qui ont eu un grand public et une coupe différente, “House of cards” et “Vikings”. Du premier, il souligne qu ‘”il a beaucoup d’intrigues et présente des complots et des meurtres au sein de la politique nord-américaine”, tandis que le second a été choisi pour “son contenu historique, avec beaucoup d’action”, bien que les deux valeurs soient “au-dessus” tout, divertissant. ” fps / og