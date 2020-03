Judith Corachán, 3e de l’Ironman de Nouvelle-Zélande, place pour Kona | Sports pratiques

Judith Corachán a conclu en troisième position dans le Ironman de Nouvelle-Zélande, a joué ce samedi, qui obtient une place pour jouer la Coupe du monde de cette spécialité à Kona.

L’athlète catalan a terminé le test avec un temps de 9: 03.22, dans un test dans lequel la Nouvelle-Zélande a prévalu Teresa Adam, avec 8:40:30. La deuxième marche du podium est allée aux Américains Meredith Kessler, avec 8:56:04.

De moins en plus

Corachán a commencé la compétition en passant en quatrième position à la fin de la natation, où il a marqué un temps de 52:39, à plus de deux minutes d’Adam, qui a mené l’épreuve depuis le début. Deuxième et Kessler sont partis et troisième a placé le Canadien Rachel McBride, qui voyageait avec les Espagnols et les Américains Kesley Withrow.

Après le test de vélo, la situation a peu changé, sauf que Corachán marchait quatrième mais maintenant seul, avec McBride, troisième, avec plus de quatre minutes d’avance. Une différence que le triathlète d’El Prat de Llobregat diminuait dans la course à pied et qui en un peu plus de 10 kilomètres avançait.

Corachán s’est retrouvée épuisée et a montré des symptômes d’étourdissements à la ligne d’arrivée, bien que très heureuse après avoir atteint son objectif de qualification pour Kona.

Chez les hommes, la victoire revient au Britannique Joe Skipper, avec un temps de 7:54:18, suivi par le local Mike Philips (8:01:18), tandis que la troisième place revient aussi au Néo-Zélandais Braden currie (8:04:37).

