Junior triomphe dans ses débuts avec tant de la paire Teo Gutiérrez-Miguel Borja | Réseaux sociaux sportifs

Le junior de Barranquilla a fait ses débuts ce samedi lors du tournoi d’ouverture colombien avec une victoire 2-0 sur La Equidad avec des buts de Miguel Borja, la signature la plus jouée du championnat, et Teófilo Gutiérrez.

Le nouveau duo offensif du «Tiburon» a déjà eu sa première grande soirée dans un match où d’autres contrats ont également été joués tels que l’attaquant Carmelo Valencia, les milieux de terrain Larry Vásquez et Cristian Higuita et les défenseurs Jeison Angulo, Dany Rosero et Fabián Viáfara .