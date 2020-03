Juventus-Lyon, Inter-Getafe et Roma-Sevilla, sans public en attendant le “ok” de l’UEFA | Sports

La Juventus Turin-Lyon (17 mars), de la Ligue des champions, et Inter-Getafe (12 mars) et Roma-Séville (19 mars), de la Ligue Europa, doivent se jouer à huis clos, selon décret approuvé par le gouvernement et, comme l’a appris l’EFE, les trois clubs italiens n’attendent que le fonctionnaire “ok” de l’UEFA.

Le gouvernement italien a approuvé mercredi un décret qui, en matière de sport, ordonne que toutes les compétitions qui se déroulent dans le pays se déroulent à huis clos jusqu’au 3 avril 2020, dans le domaine des mesures de sécurité par la Épidémie de coronavirus, qui fait déjà plus d’une centaine de morts et plus de 3 000 touchés dans le pays.