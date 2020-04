JxCat renforce sa position et votera «non» au décret sur le statut d’alarme | La politique

JxCat a décidé de renforcer sa position devant le gouvernement de Pedro Sánchez et a annoncé qu’il votera «non» au décret d’état d’alarme mercredi prochain, alors qu’il a exigé que la Generalitat de Catalogne dispose de «pleins pouvoirs» pour gérer le processus. déconfusion.

Dans un communiqué, la porte-parole de JxCat au Congrès, Laura Borràs, a dénoncé que cet état d’alarme représente “une santé de 155”, car il “privilégie la recentralisation plutôt que l’efficacité pour lutter contre la pandémie de COVID-19” .

“Notre position a été l’abstention dans les deux dernières extensions de responsabilité, bien que nous ayons demandé plus de rigueur et de rapidité dans le plan de confinement, qui est arrivé tard et mal”, a-t-il déclaré.

Cependant, selon Borràs, “après les derniers événements tels que l’assouplissement de l’internement, les déclarations du Premier ministre de samedi et du chef d’état-major de la garde civile, tout semble indiquer que des droits fondamentaux tels que la liberté de expression. “

Pour cette raison, JxCat votera «non» à la prolongation de l’état d’alarme ce mercredi au Congrès, car, selon Borràs, «un autre état d’alarme est possible: restituer les pouvoirs à la Generalitat et permettre que le manque de contrôle se fasse suite à la plan élaboré par les experts pour la Generalitat “.

“La proximité, la décentralisation et la transparence sont les moyens les plus efficaces et démocratiques de faire face à la pandémie de coronavirus”, a-t-il insisté.