Kamil Stoch réalise sa deuxième victoire de la saison à domicile | Réseaux sociaux sportifs

Le Polonais Kamil Stoch a remporté sa deuxième victoire de la saison en Coupe du monde de saut à ski nordique ce dimanche en remportant le dix-septième essai du parcours, disputé dans son pays, sur la station de trampoline der Zakopane.

Stoch, double vainqueur de la Coupe du monde et triple champion olympique, a remporté Zakopane avec 295,7 points et deux sauts de 137,5 et 140 mètres. Après lui, il a terminé l’Autrichien Stefan Kraft (290,6 points et 136 + 138) ainsi que le Polonais Dawid Kubacki (287,8 points et 140 + 133), vainqueur des Quatre Trampolines et menant l’épreuve après la première série de sauts.