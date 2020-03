Kane ouvre la porte à son départ si Tottenham “ne progresse pas en équipe” | Réseaux sociaux sportifs

L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, a laissé son avenir au club anglais dans les airs “s’il ne progresse pas en équipe” et a montré son ambition de devenir “l’un des meilleurs” footballeurs du monde.

L’attaquant international anglais s’est montré frustré par le manque de titres à Tottenham et, lors d’une rencontre numérique avec Sky, n’a pas exclu son départ. “C’est une de ces choses que je ne pouvais pas dire oui et je ne pouvais pas dire non. J’adore les Spurs, je les aimerai toujours, mais si je n’ai pas l’impression de progresser en équipe ou d’aller dans la bonne direction, alors je ne suis pas le seul à rester.” déclaré.