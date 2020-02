Kate Middleton rejoint la tendance durable de la haute couture | Le style

Kate Middleton n’a pas été présenté en première pour assister à la Bafta, les British Academy Film Awards, a préféré rejoindre la tendance de la réutilisation des vêtements et ainsi se conformer à la suggestion de l’organisation qui demandait aux participants d’être responsables de l’environnement.

Comme l’exige le protocole, les ducs de Cambridge ont été les derniers à arriver au gala organisé au Royal Albert Hall, Londres, un rendez-vous auquel ils assistent chaque année depuis que le prince William est président de BAFTA depuis 2010

Kate Middleton a brillé avec un design de Alexander McQueen, une robe qui avait déjà été portée en 2010 lors du dîner de gala lors de sa visite d’Etat en Malaisie.

La duchesse a récupéré cette robe bijou blanche et or avec un décolleté carré, un magicien court et la poitrine drapée, un modèle de silhouette fluide avec lequel elle a respecté la suggestion de l’académie avec l’idée d’appeler à la lutte pour faveur de l’environnement, de la préservation de la planète.

La duchesse a combiné la robe avec des chaussures dorées par Jimmy Choo, un sac à main rigide en or de Anya Hindmarch.

Les plus frappants étaient les bijoux, une vinaigrette composée de boucles d’oreilles et d’un triple collier avec des feuilles de trèfle à quatre feuilles de la firme Van Cleef & Arpels. La duchesse portait également sa bague de mariage avec diamants et saphir, une pièce qui appartenait à Lady di, et dont il se sépare à peine.

Guillaume d’Angleterre portait un smoking noir, avec une chemise blanche et un noeud papillon en velours noir assortis aux chaussures “pantoufles”, un smoking qui a également été porté à d’autres occasions.

Le gala a également assisté Renée Zellweger, qui a pris le meilleur Bafta pour son travail dans le film Judy, vêtue d’une robe Prada Rosa et Charlize Theron, avec une impressionnante robe Christian Dior en mauve Bougainvillea, un beau modèle avec lequel elle a ébloui.

En rose, Scarlett Johansson est également apparue avec un design de strass et de plumes Versace, tandis que le noir était la couleur choisie par Lily Rose Depp avec un Chanel de la dernière collection. EFE