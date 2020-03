Kendall et Kylie Jenner, un tandem réussi | Le style

Kylie et Kendall Jenner forment un tandem indestructible. Les sœurs sont des femmes complices, créatives et énergiques pour entreprendre des projets économiques toujours liés au monde de la mode.

Tout ce qu’ils touchent se transforme en or et leurs comptes Instagram montrent que le nombre de followers ne cesse d’augmenter. Votre garde-robe, vos poses et tous les produits que vous voyez dans les images que vous partagez sont épuisés en quelques secondes, ils deviennent un objet de désir.

Les entreprises le savent et connaissent aussi leur passion pour le design. L’Allemand Deichmann Il a décidé en 2019 de profiter de son pull pour signer les deux sœurs et créer une ligne de sacs sous sa marque Kendall + Kylie. Maintenant, le couple lance sa deuxième collection avec des pièces qui s’adaptent à tous les styles et à toutes les heures de la journée.

Les sacs banane, sacs à dos, micro-sacs et maxi-sacs sont présentés dans des tons d’été comme le blanc, le fuchsia ou la pistache. Les imprimés animaliers ou les motifs métalliques argentés ne manquent pas. Des pièces “décontractées” à combiner avec des “looks” sportifs et des vêtements décontractés.

Mais ce n’est pas la seule chose que les deux sœurs conçoivent. Il y a trois ans, ils ont lancé une ligne de lingerie en collaboration avec la firme de mode Topshop. Un projet qui pourrait maintenant leur donner des maux de tête, car ils ont été poursuivis par une marque allemande qui garantit que les deux se sont appropriés leur dentelle pour l’utiliser dans certaines de leurs créations. Une plainte qui pourrait aboutir devant les tribunaux.

À 24 ans, Kendall Jenner, sœur du clan Kardashian, est la mannequin la mieux payée au monde et a déjà enregistré son nom en tant que marque de beauté aux États-Unis.

Sa petite soeur Kylie est la plus jeune millionnaire au monde selon le magazine Forbes, qui calcule une fortune de 1 000 millions de dollars (environ 899 millions d’euros) provenant, en grande partie, de sa société de maquillage Kylie Cosmetics.

Avant que ce record ne soit détenu par le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui avait 23 ans quand il a réussi.

Kylie est devenu célèbre à l’adolescence avec l’émission de télé-réalité “Suivre les Kardashian” et a commencé sa carrière entrepreneuriale en 2015 en vendant du rouge à lèvres pour 29 $ (26 euros).

La plus jeune des “klan” est la mère d’un Stormi de deux ans, fruit de sa relation avec le rappeur Travis Scott. Une relation avec des hauts et des bas qui s’est rompue il y a deux ans et qui pourrait maintenant avoir une deuxième chance.