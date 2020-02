Kenti Robles reçoit le trophée I EFE du meilleur joueur latino-américain | Sports pratiques

Le joueur de football mexicain de l’Atlético de Madrid Kenti Robles Il a reçu mercredi le «I EFE Trophy» qu’il reconnaît comme le meilleur joueur latino-américain, une distinction en reconnaissance de sa remarquable année 2019 qui s’ajoute à sa carrière exceptionnelle dans le football féminin espagnol.

Lors d’un événement organisé au siège de l’Agence EFE à Madrid, le directeur sportif, Luis Villarejo, en collaboration avec le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes, a décerné le prix à la défense de rojiblanca, six fois championne de première division d’Espagne et quatre de la Coupe de la Reine.

Football féminin

Robles était accompagné dans la remise du trophée par le président de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, qui a souligné le soutien inconditionnel du club madrilène football féminin et a félicité la joueuse pour “son travail et son professionnalisme” tout au long de sa carrière.

«Depuis votre arrivée à Atleti en 2015, vous êtes devenu dans un élément clé de notre équipe, contribuant de manière décisive aux succès récoltés ces dernières saisons », a déclaré le haut dirigeant du club rojiblanco dans son discours.

De plus, Cerezo a également rappelé “la reconnaissance de tout l’athlétisme” à une équipe féminine, actuelle championne de Ligue, “qui se bat depuis de nombreuses années pour avoir la catégorie qu’il possède”.

Né à Mexico il y a 29 ans, Kenti est International avec le Mexique Depuis ses débuts avec l’équipe absolue en octobre 2010. Défendre les couleurs des Tri Femmes a remporté une médaille d’or aux Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes, deux bronzes aux Jeux panaméricains et a disputé deux Coupes du monde (2011 et 2015).

Avant d’arriver à l’Atlético de Madrid en 2015, il a joué dans les rangs du RCD Espanyol et de FC Barcelona. Son long record dans ces trois clubs comprend six championnats de la Ligue (2012, 2013, 2014, 2017, 2018 et 2019) et quatre coupes de la Reine (2010, 2013, 2014 et 2016). La saison dernière, elle était championne de la Ligue et finaliste de la Coupe.

Leadership

Le directeur des sports de l’EFE, Luis Villarejo, a agi comme maître de cérémonie dans la remise du prix “mérité” au “2” rojiblanca “pour son dévouement, sa carrière, son leadership et sa haute performance”, offrant toujours du côté droit de l’Atlético de Madrid “régularité, engagement, courage et détermination”.

Après avoir ramassé la fameuse «boule d’argent» du ministre Rodríguez Uribes, un «reconnaissant et très excité» Kenti a remercié le prix de l’Agence EFE «pour la diffusion du sport et le rôle des femmes», qui ne fait que stimuler davantage le football féminin qui “a augmenté à pas de géant ces dernières années”.

“La signature de l’accord sur le football féminin est une étape magnifique pour le football féminin, j’espère qu’au Mexique et dans d’autres pays, cette étape sera également atteinte”, a déclaré la joueuse, se référant au grand accueil dont a bénéficié la compétition. L’équipe féminine de football a récemment ouvert ses portes dans son pays.

Pour compléter la reconnaissance, une vidéo de félicitations mettant en vedette ses coéquipiers de l’Atlético de Madrid dirigée par Amanda Sampedro-; le directeur sportif, Maria Vargas; ses coéquipiers, ainsi que différents amis et famille qui ont voulu transmettre ses félicitations du Mexique.

Modèle Sportsman

Il a clôturé l’événement par son discours José Manuel Rodríguez Uribes, qui n’a pas hésité à qualifier Kenti “non seulement de grand footballeur sur le terrain, mais de modèle d’athlète”. “Il illustre les valeurs du sport: l’effort, le travail d’équipe, le fair-play, le respect de l’adversaire et la volonté d’exceller”, a ajouté le ministre.

Kenti Robles écrit ainsi son nom en lettres d'or dans la première édition du Trophée EFE dans la catégorie féminine, puisque dans le football masculin le prix est décerné depuis la saison 1990/91. Le dernier vainqueur était l'attaquant uruguayen du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, qui l'a reçu l'an dernier.