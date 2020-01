Kia investira 22 500 millions jusqu’en 2025 pour les voitures électriques et la mobilité | Les entreprises

Le constructeur sud-coréen Kia Motors table sur un investissement de 29 milliards de wons (environ 22 500 millions d’euros) jusqu’à la fin de 2025 dans le soi-disant “Plan S”, dont les objectifs sont “d’établir un leadership” dans l’électrification des véhicules et de diversifier son activité, a indiqué mardi l’entreprise.

En termes de stratégie, le plan prévoit le lancement d’un modèle électrique en 2021, établissant une gamme complète de onze modèles électriques et atteignant une part de marché mondiale de ce type de voitures de 6,6% d’ici 2025.

À propos du modèle de voiture électrique pour 2021, Kia assure qu’il sera caractérisé par une autonomie avec une charge unique de plus de 500 kilomètres et un temps de charge à grande vitesse inférieur à 20 minutes.

D’ici 2026, Kia prévoit de vendre 500 000 véhicules électriques et un million de véhicules verts

Sur le plan commercial et financier, au terme de la période marquée par le plan Kia Motors, il vise à atteindre une marge bénéficiaire opérationnelle de 6% et un rendement financier des capitaux propres de 10,6%, “pour assurer le capital nécessaire et maximiser la valeur actionnariale “, a déclaré la société.

La marque sud-coréenne proposera également des services de mobilité écologique centrés sur la conduite électrique et autonome dans les principales villes du monde.

Le “Plan S” a été présenté le 14 janvier à Séoul aux actionnaires, analystes et agences de notation lors de la “Journée des investisseurs” de la société.

À la suite de cette annonce, le premier constructeur automobile sud-coréen, Hyundai Motor, a fermé ses portes sans changement et sa filiale Kia Les moteurs ont augmenté de 0,61%.