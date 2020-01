Kiessling espère commencer les travaux du Siam Park à Maspalomas cette année | Le tourisme

Le président du groupe Loro Parque, Wolfgang Kiessling, a déclaré à Fitur, à Madrid, qu’il est convaincu que “bientôt” la construction du parc aquatique Siam Park de Maspalomas pourra être “démarrée”, au sud de Gran Canaria.

Après une réunion la semaine dernière avec le président du gouvernement des îles Canaries, Ángel Víctor Torres (PSOE), le président du Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), et le maire de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez (PSOE) , Kiessling a assuré «avoir conclu un accord pour trouver un moyen d’éliminer les difficultés pour la construction du parc» et espère qu’en 2020 le projet pourra commencer.

Le président de Loro Parque a défendu, dans une interview à Efe, que son groupe a toujours suivi à 100% toutes les démarches exigées par les administrations et qu’à l’heure actuelle, elles continuent de travailler pour sortir de cette «situation difficile dans le que le gouvernement précédent de San Bartolomé nous a mis », la commune où se situe le terrain. Selon l’homme d’affaires allemand, le projet final représenterait environ 120 millions d’euros d’investissement, créerait 600 emplois et constituerait une attraction touristique dans la zone du ravin El Veril.

Le vice-président du groupe Loro Parque, Christoph Kiessling, a déclaré avoir investi «environ 20 millions d’euros» depuis 2012 dans ce projet, lorsque la recherche du terrain et la préparation des premiers plans du parc ont commencé. “Nous avons toujours l’illusion que la construction du parc pourrait se faire en deux ans, bien qu’elle puisse être prolongée jusqu’à deux ans et demi”, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les nouvelles de Loro Parque présentées à Fitur, Wolfgang Kiessling a déclaré que, parmi ses plans futurs, ils espèrent agrandir l’espace aquatique pour les épaulards dans leurs installations de Puerto de la Cruz (Tenerife). “Si nous avons les permis, nous voulons faire une piscine qui traverse un tunnel d’ici 2021 afin que les gens puissent voir des orques nager dans ce tunnel, quelque chose de très innovant”, a-t-il déclaré.

Concernant les initiatives de conservation promues par Loro Parque Fundación, il a souligné que, dans le cadre de son 25e anniversaire, le groupe a réussi à «sauver dix espèces de perroquets de l’extinction», après avoir ajouté la perruche pechigrís du Brésil à elle est prête.

En outre, il a souligné le projet «CanBio», dans lequel ils investiront, avec le gouvernement des Canaries, deux millions d’euros en quatre ans pour étudier le changement climatique en mer et l’acidification des océans et son impact sur la biodiversité marine des îles Canaries et de la Macaronésie