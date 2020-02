Kirk Douglas, l’immortel Hollywood Spartacus décède | Culture et divertissement

Quatre jours seulement après avoir célébré sa grande fête avec les Oscars, le cinéma a dû faire face aujourd’hui à un très triste au revoir avec la mort de 103 ans de Kirk Douglas, l’une des légendes du grand écran les plus respectées et les plus anciennes du monde et un survivant emblématique de l’âge d’or d’Hollywood.

Des bijoux incontestés tels que “Paths of Glory” (1957) et “Spartacus” (1960) ne sont que quelques-uns des points forts d’un acteur qui s’est distingué non seulement pour sa carrière artistique exceptionnelle, mais aussi pour son engagement moral quand, par exemple, il s’est rebellé. contre les listes anti-communistes à Hollywood.