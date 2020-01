Kobe Bryant, le sport mondial est sous le choc | Sports pratiques

Le sport mondial pleure la mort de Kobe Bryant, non seulement le basket-ball, mais tous les athlètes ont montré dans leurs réseaux sociaux le choc et la consternation devant la mort d’un mythe du basket-ball et un exemple en tant qu’athlète.

Comment pourrait-il en être autrement, le sport espagnol a réagi dès qu’il a entendu la triste nouvelle. Spécial étaient les Frères Gasol, amis du grand joueur du Angeles Lakers, en particulier un Pau qui a partagé son équipe et son amitié avec lui.

Grand frère

Le pivot catalan a admis avoir été “plus que détruit” à l’annonce de la mort de son ami Kobe Bryant, qu’il considère comme son “frère aîné”. Dans son compte Twitter, il a déclaré: “Plus que cassé … mon frère aîné, je ne peux pas, je ne peux pas le croire”, écrit-il.

Au-delà dévasté … mon grand frère … je ne peux pas, je ne peux pas y croire

– Pau Gasol (@paugasol) 26 janvier 2020

Pour sa part, Marc Gasol Il a été choqué, même s’il a dû jouer le match contre San Antonio Suprs, et a reconnu qu’il voulait juste rentrer chez lui pour être avec ses enfants et sa famille.

Aussi le basket-ball espagnol, à travers la Fédération espagnole, a montré sa tristesse, et a assuré que le sport du panier “est en état de choc” dans notre pays pour la perte “d’un seul joueur”.

“Le basket-ball espagnol est choqué par des nouvelles que je n’aurais jamais voulu lire. Nous rejetons avec une grande tristesse un joueur unique et un ami inconditionnel de notre pays. DEP Kobe Bryant, nous n’oublierons jamais comment vous avez élargi notre sport”, a déclaré la FEB dans son compte rendu. Twitter officiel.

Rafa Nadal Il était un autre qui a utilisé les réseaux sociaux pour montrer ses condoléances “Je me suis réveillé ce matin avec l’horrible nouvelle de la mort tragique d’un grand athlète du monde, Kobe Bryant, sa fille et d’autres. Mes condoléances à sa femme et à sa famille. Je suis en état de choc. ” Précisément Nick Kyrgios dans son match contre Rafa, il est sorti sur la piste avec un maillot des Lakers du nom de Bryant.

Garbiñe Muguruza était un autre des plus grands du monde du tennis qui avait un souvenir, après être passé aux quarts de finale de l’Open d’Australie. “J’étais un fan de tennis et je parlais espagnol, j’ai vite réalisé que je savais beaucoup de choses sur moi et j’ai été impressionné parce que c’est une légende”, a-t-il déclaré.

Le deuil dans le monde du football

Le football mondial a également montré son regret, dirigé par le numéro un, Lionel messi, qui a déclaré dans son compte Instagram “Je n’ai pas de mots … Tout mon amour pour la famille et les amis de Kobe. Ce fut un plaisir de le rencontrer et de partager de bons moments ensemble. Nous étions un génie comme peu d’autres.”

Zinedine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid, lors de la conférence de presse après le match contre Valladolid, a déclaré que c’était “une terrible nouvelle pour le monde du sport” et a présenté ses condoléances à la famille. “Je n’ai pas de mots”, a-t-il ajouté.

Une douleur qu’il a rejoint Diego Armando Maradona, l’ancien footballeur argentin a souligné que “tous les gentils partent. Je regrette également la mort de sa fille et de l’équipage de l’hélicoptère. A plus tard, légende”, a déclaré Diego Maradona sur son compte Instagram officiel.

