Koke est revenu, a rendu la victoire à l’Atlético | Réseaux sociaux sportifs

Cinq matchs plus tard, l’Atlético a de nouveau gagné. Cinq matchs plus tard, Koke Resurrection est revenu jouer au rojiblanco. Ce n’est pas un hasard si les deux choses se sont produites en même temps, car le retour du capitaine a fourni une boussole à son équipe et a aidé le but de l’Argentin Angel Correa.

Le retour du capitaine rojiblanco, à un moment terriblement engagé pour l’équipe dirigée par l’Argentin Diego Pablo Simeone, a coïncidé avec une victoire essentielle pour ne pas perdre le fil des positions en Ligue des champions. Un bon début concrétisé dans une assistance à Correa qui a permis à la fois le vainqueur et de nombreux ennuis finaux, coïncidant avec la décadence physique du rojiblanco et de Vallecano ensemble, juste à la suite d’une blessure.