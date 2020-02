Kraft contre-attaque et renforce son leadership en remportant le deuxième test Rasnov | Réseaux sociaux sportifs

L’Autrichien Stefan Kraft, troisième du test de vendredi, a «contre-attaqué» ce samedi et a étendu son avance à la tête de la Coupe du monde de saut à ski nordique en marquant le deuxième test de cette compétition disputé à la station roumaine de Rasnov, en celui qui a relégué à la deuxième place l’Allemand Karl Geiger, vainqueur de la première et son principal rival dans la lutte pour le titre.

Kraft, 26 ans, a remporté sa vingtième victoire en Coupe du monde, la quatrième de la saison, grâce à deux sauts de 103 et 97,5 mètres – le premier était un record de trampoline – qui a permis de s’imposer avec un score de 270,3 points, 3,6 de plus que Geiger, qui a sauté 99 mètres et demi au premier tour et 96 au deuxième.