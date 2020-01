Kristoffersen remporte sa troisième victoire du parcours en Schladming Slalom | Réseaux sociaux sportifs

Le Norvégien Henrik Kristoffersen a remporté mardi sa troisième victoire de la saison en cours de la Coupe du monde de ski alpin masculin en remportant le match de ski de nuit à la station autrichienne de Schladming, ce qui le renforce en tête du classement général et du de cette modalité.

Kristoffersen, 25 ans, a signé la vingt et unième victoire de sa carrière sur le circuit et la dix-septième en Slalom. Il a gagné à Schladming avec 34 centièmes d’avance sur le Français Alexis Pinturault et 83 sur le troisième, le Suisse Daniel Yule.