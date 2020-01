Kubacki a gagné à Titisee-Neustadt et Geiger reste leader de la Coupe du monde | Réseaux sociaux sportifs

Le Polonais Davi Kubacki, vainqueur de la dernière édition des prestigieux Four Trampolines, a marqué samedi l’épreuve de la Coupe du monde de saut à ski nordique disputée à la station allemande de Titisee-Neustadt, où l’Allemand Karl Geiger, qui était douzième , a maintenu le leadership de la compétition.

Kubacki a clairement gagné, avec deux sauts de 140,5 et 141 mètres qui lui ont valu un total de 290,1 points, 6,4 de plus que l’Autrichien Stefan Kraft, qui était deuxième; et avec 7,3 sur le japonais Ryoyu Kobayashi, qui a terminé l’épreuve en troisième position.