Kubacki répète à Titisee-Neustadt et Geiger mène toujours la Coupe du monde | Réseaux sociaux sportifs

Le Polonais David Kubacki a répété dimanche la victoire remportée samedi lors de l’épreuve de la Coupe du monde de saut à ski nordique disputée à la station allemande de Titisee-Neustadt, où l’Allemand Karl Geiger a conservé le leadership de la compétition après avoir terminé cinquième.

Kubacki, 29 ans et vainqueur de la dernière édition des prestigieux Four Trampolines, a décroché sa quatrième victoire à la Coupe du monde dimanche, troisième de la saison. Le Polonais, qui a dominé après le premier tour, a gagné avec deux sauts de 143 et 133 mètres et demi d’une valeur de 283,3 points, soit seulement trois dixièmes de plus que le Japonais Ryoyu Kobayashi; qui, après avoir signé le vol le plus long de la journée -147 mètres-, a sauté 134 mètres et terminé deuxième.