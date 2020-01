Kvitova et Jabeur accèdent aux quarts de finale | Sports

La Tchèque et favorite Petra Kvitova et la Tunisienne Ons Jabeur ont accepté les quarts de finale de l’Open d’Australie après avoir respectivement battu la Grecque Maria Sakkari (22) et la Chinoise Qiang Wang.

Bien qu’elle ait surmonté le troisième tour contre le bourreau de l’Américaine Madison Keys (10), la joueuse de Prague a renoncé au premier tour jusqu’à présent en compétition après avoir surmonté les tours précédents en deux sets contre sa compatriote Katerina Siniakova, l’Espagnole Paula Badosa et la Russe Ekaterina Alexandrova.