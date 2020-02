Le tennis de force a prévalu et deux frappeuses, la Tchèque Petra Kvitova et la Biélorusse Aryna Sabalenka, joueront la finale du Qatar Open samedi après avoir battu l’Australienne Ashleigh Barty et la Russe Svetlana Kuznetsova, respectivement.

Kvitova, champion en 2018, a battu Barty, numéro un mondial, par 6-4, 2-6 et 6-4 en une heure et 52 minutes, et Sabalenka à Kuznetsova par 6-4 et 6-3 en une heure et 12 minutes.