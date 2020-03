Kylie Jenner fait un don de 1 million de dollars aux hôpitaux californiens pour COVID-19 | personnes

La femme d’affaires et star de la télévision Kylie Jenner, célèbre pour avoir participé avec ses sœurs à la populaire émission de téléréalité “Keeping Up with the Kardashians”, a fait don d’un million de dollars aux hôpitaux californiens pour l’acquisition de matériel et d’équipements médicaux en raison de la crise du coronavirus.

Le don a été annoncé par son médecin, Thaïs Aliabadi, qui a assuré qu’il était ravi de voir le chiffre d’un million de dollars qui ira à l’achat de masques et autres matériaux de protection pour les professionnels qui travaillent dans cette urgence sanitaire et qui manquent parfois de la équipement adéquat.