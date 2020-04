La Bank of America prévoit une baisse de 8% de son PIB au Mexique

La banque a justifié la nouvelle révision à la baisse pour 2020 en raison de l’impact négatif sur le commerce et de la baisse des envois de fonds que le pays recevra en raison de la contraction économique estimée à 6% pour les États-Unis cette année.

Bank of America a réduit ce jeudi ses prévisions pour le produit intérieur brut (PIB) du Mexique à un 8 pour cent de contraction par rapport à son estimation précédente d’une baisse de 4,5%, en raison de l’effondrement des prix du pétrole et de la réduction de l’activité économique due à l’épidémie de coronavirus.

Cependant, la banque nord-américaine attend l’économie mexicaine croître de 4,5% en 2021 prévoyant une reprise aux Etats-Unis, son principal partenaire commercial, a indiqué jeudi dans une note d’analyse.

L’entité a prédit en 2020 “une modeste réduction des dépenses publiques en termes réels (-2%) et une éventuelle recomposition des dépenses” et que la banque centrale abaisse le taux directeur à 5,5% de 6,5% jusqu’à la fin de année.

Le gouvernement mexicain a annoncé jeudi qu’il s’attend à une contraction pouvant atteindre 3,9% cette année, contre une expansion comprise entre 1,5% et 2,5% estimée dans le budget 2020.

La banque a justifié la nouvelle révision à la baisse en raison de l’impact négatif sur le commerce et de la baisse des envois de fonds que le pays recevra en raison de la contraction économique du 6 pour cent estimé pour les États-Unis cette année, ainsi que l’effondrement des prix du pétrole et les conséquences des mesures visant à contenir le virus.

“Nous voyons des risques toujours biaisés à la baisse”, car “le virus pourrait avoir un impact négatif plus large aux États-Unis et au Mexique”, a-t-il déclaré dans une note aux clients, qui a également mis en garde contre une augmentation des troubles sociaux et de l’insécurité.

(Rts)