La banque exige des changements juridiques qui favorisent l’efficacité des bâtiments | Économie

La banque exige des modifications de la loi sur la propriété horizontale qui régit les communautés de quartier, afin qu’il soit plus facile pour un bâtiment dans son ensemble, et non pour chaque maison individuelle, d’obtenir un financement pour effectuer des travaux de construction. l’amélioration et l’efficacité énergétique.

L’Europe encourage actuellement le logement durable, mais dans le cas de l’Espagne, cela se traduit dans la plupart des cas par la construction de nouvelles propriétés, qu’il s’agisse de développements immobiliers ou de petits bâtiments privés.