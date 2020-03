La BCE applique des précautions pour le coronavirus et limite les voyages | Couverture

La Banque centrale européenne (BCE) appliquera certaines “précautions opérationnelles” pour le coronavirus et restreindra les déplacements non essentiels du comité exécutif et des autres membres du personnel jusqu’au 20 avril.

La BCE a annoncé aujourd’hui qu’elle reporterait également les conférences à son siège, à l’exception de la conférence de presse qui a suivi la réunion de politique monétaire du conseil des gouverneurs, au cours de laquelle la présidente, Christine Lagarde, et le vice-président, Luis de Guindos.