La BOE publie la liste révisée des hébergements déclarés services essentiels | Économie

Le Journal officiel de l’État (BOE) a publié ce soir la liste révisée des hébergements touristiques déclarés “services essentiels” pour accueillir les travailleurs qui doivent effectuer des tâches d’intérêt général face à la situation causée par le coronavirus.

La BOE rapporte qu’avec la prolongation de l’état d’alarme, “le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme a proposé la révision de la liste des hébergements touristiques figurant en annexe à l’arrêté TMA / 277/2020, du 23 mars , par lequel des services essentiels sont déclarés à certains hébergements touristiques et des dispositions complémentaires sont adoptées pour l’adapter aux exigences de la nouvelle situation décrite. “

Il explique que les mesures visant à restreindre la mobilité et l’activité, ainsi que d’autres à caractère sanitaire “ont motivé le fait que certains hébergements touristiques initialement inclus dans l’annexe ne peuvent pas fournir les services avec une garantie totale”.

Il ajoute que la nécessité de continuer à fournir des services d’hébergement avec le niveau précis de qualité pour garantir de manière adéquate la mobilité des travailleurs “nécessite de revoir la liste contenue dans son annexe afin d’inclure d’autres logements qui couvrent les besoins susmentionnés”.

Pour cela “l’annexe de l’arrêté TMA / 277/2020, du 23 mars, qui est remplacée par l’annexe” publiée ce soir au BOE est modifiée.

L’arrêté TMA / 277/2020, du 23 mars, dans son article 1, déclare comme services essentiels “les hébergements touristiques énumérés dans son annexe, dans le but de permettre l’hébergement des travailleurs qui doivent effectuer l’entretien, les soins de santé, réparation et exécution d’ouvrages d’intérêt général, fournitures de produits agricoles et de la pêche et équipages de navires de pêche “.

Sont également inclus “les services complémentaires à ceux-ci, dans les domaines de la santé, des ports, des aéroports, des routes et des chemins de fer, de l’alimentation, du sauvetage et de la sécurité maritime, de l’installation, de la maintenance et de la réparation des réseaux de télécommunications et des centres de traitement des données, de la fourniture de énergie et eau “

Également “les services de fourniture et de transport de marchandises ou de passagers liés aux activités autorisées par le décret royal 463/2020 du 14 mars, ainsi qu’aux services essentiels tels que ceux fournis par les forces et organismes de sécurité de l’État, les travailleurs qui doivent exercer les activités prévues aux articles 17 et 18 de l’arrêté royal susmentionné “.

Il déclare que “les progrès exponentiels de la situation d’urgence en matière de santé publique provoqués par COVID-19 dans le monde affectent l’Espagne d’une manière particulière, ce qui justifie l’adoption par le gouvernement et par les autorités compétentes déléguées de selon l’article 4 du décret royal 463/2020, d’un ensemble de mesures “, qui impliquent toutes les administrations publiques.

L’arrêté, daté du 30 mars 2020, a été signé par le ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, José Luis Ábalos.